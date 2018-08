Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 20 agosto

ROMA – Il 20 agosto è il 232º giorno del calendario gregoriano. Mancano 133 giorni alla fine dell’anno.

20 agosto: accadde oggi

Nel 1975 la NASA lancia la sonda planetaria Viking 1 in direzione di Marte. Due anni dopo, lancerà Voyager 2. Nel 1976, in Australia, il programma televisivo Bandstand, che parlava dell’arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record, tuttora imbattuto, di ascolti, con uno share del 54%. Oggi ma nel 2009, Usain Bolt a Berlino migliora il record di corsa sui 200 metri, percorrendo la distanza in 19″19.

Buon compleanno a…

Amy Adams (attrice), Arisa (cantante), Carla Fracci (ballerina), Andrew Garfield (attore) e Raige (rapper).

Si festeggia oggi:

Sant’Amatore di Luccabnfhh, San Zaccheo e Sant’Erberto Hoscam.

20 agosto 2018