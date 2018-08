ROMA – I Måneskin svelano che il loro attesissimo nuovo album uscirà nel mese di ottobre 2018 per Sony Music. Il progetto includerà anche il singolo Morirò da Re, il loro primo inedito in italiano, certificato disco di platino, che ha debuttato al #1 della classifica iTunes e ai vertici di tutte le chart digitali.

In attesa dell’uscita del disco, a giugno la band si è esibita sul palco di due importanti festival internazionali: l’Hurricane Festival di Scheeßel – la rassegna musicale tedesca che dal 1997 ospita grandissimi nomi della scena come Arctic Monkeys, Offspring, Prodigy – e O Son Do Camiño a Santiago De Compostela, insieme a Jamiroquai, Lenny Kravitz, Martin Garrix e The Killers.

Il 6 settembre, inoltre, i Måneskin si uniranno allo straordinario cast di “Milano Rocks” all’Area Expo, insieme a Imagine Dragons, The National, Franz Ferdinand e 30 Seconds To Mars.

Partirà sabato 10 novembre il tour che li vedrà protagonisti sui palchi delle principali città italiane per quindici date: un nuovo imperdibile show che non mancherà di travolgere il pubblico con la carica e l’irriverenza, proprie dei grandi miti del rock’n’roll e caratteristica del giovane gruppo.

La band continua a collezionare importanti riconoscimenti: 30 date sold out, 50.000 biglietti venduti in poche ore, doppio disco di platino per il loro inedito Chosen, un platino per l’omonimo EP di debutto e un’ulteriore certificazione platino per “Morirò da re”.