Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 21 agosto

21 agosto: accadde oggi

Vincenzo Peruggia ruba La Gioconda dal museo del Louvre nel 1911. Nel 1944 la Conferenza di Dumbarton Oaks pone le basi per la nascita delle Nazioni Unite. Le Hawaii vengono ammesse come 50º stato degli Stati Uniti d’America nel 1959. Dieci anni dopo, nel 1969, Denis Michael Rohan, un australiano seguace della Worldide Church of God, tenta di incendiare la Moschea di al-Aqsa, che sorge sulla Spianata del Tempio a Gerusalemme.

Nel 1986 gas tossici eruttati dal vulcanico lago Nyos nel Camerun uccidono oltre 1.700 persone. La Lettonia dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1991. Nello stesso anno termina il tentato colpo di Stato contro Michail Gorbačëv. Nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura da osservazioni eseguite con il Chandra X-ray Observatory.

Usain Bolt (atleta giamaicano), Alizée (cantante e musicista francese) e a Laura Morante (attrice italiana).

Santa Ciriaca di Roma, San Natale di Casale Monferrato, San Sidonio Apollinare e i Santi Bassa, Teognio, Agapio e Pisto.

