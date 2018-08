Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sul 22 agosto

ROMA – Il 22 agosto è il 234º giorno del calendario gregoriano. Mancano 131 giorni alla fine dell’anno.

22 agosto: accadde oggi

Il 22 agosto del 1770 la spedizione di James Cook sbarca sulla costa orientale dell’Australia. Esattamente dieci anni dopo e proprio in questo giorno la nave di James Cook, la Resolution, ritorna in Inghilterra (Cook rimase ucciso alle Hawaii durante il viaggio). Nel 1851, proprio in questo giorno, l’oro viene scoperto in Australia. In questo stesso anno, la prima America’s Cup viene vinta dallo yacht America presso l’Isola di Wight.

Nel 1901 viene fondata la Cadillac Motor Company e nel 1902 Theodore Roosevelt diventa il primo Presidente degli Stati Uniti a viaggiare in automobile. Althea Gibson diventa nel 1950 la prima giocatrice di colore del tennis internazionale. Nel 1984 il paleoantropologo Alan Walker ed il suo team trovano i resti del Ragazzo del Turkana, un Homo erectus quasi perfettamente conservato. Nel 1989 viene scoperto il primo anello di Nettuno.

Buon compleanno a…

Claude Debussy (compositore e pianista francese) e a Henri Cartier-Bresson (fotografo francese).

Si festeggia oggi:

Sant’Ildebrando di Bagnoregio, vescovo; San Sinforiano di Autun, martire e San Timoteo di Roma, martire.

22 agosto 2018