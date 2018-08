Accadde Oggi… Aneddoti e Curiosità sul 23 Agosto

ROMA – Il 23 agosto è il 235º giorno del calendario gregoriano. Mancano quindi 130 giorni alla fine dell’anno. Il Sole entra nel segno astrologico della Vergine alle ore 14:00.

I fatti del 23 agosto

Il 23 agosto del 1927 negli Stati Uniti nonostante le proteste nazionali, vengono giustiziati gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Nel 1962, in questo giorno, il primo collegamento televisivo in diretta tra gli Stati Uniti e l’Europa, tramite il satellite Telstar. Nel 1966 il Lunar Orbiter 1 scatta le prime fotografie della Terra da un’orbita attorno alla Luna. Sempre oggi ma nel 1982 in Norvegia nella baia di Radoy il pescatore Rune Ystebo arpiona un esemplare di calamaro gigante (Architeuthis) in un fondale di soli 5 metri di profondità.

Buon compleanno a…

Demetrio Albertini (calciatore), Alex Britti (cantante), Luigi Delneri (allenatore), e a Rita Pavone (cantante).

Si festeggia oggi:

Santa Tydfil, vergine e martire e San Zaccheo vescovo di Gerusalemme.

