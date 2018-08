“Love Yourself: Answer”, disponibile il nuovo album dei BTS

E’ disponibile da oggi “Love Yourself: Answer”, il nuovo disco dei BTS. La band sudcoreana torna con il terzo capitolo del progetto “Love Yourself”, iniziato lo scorso anno con “Love Yourself: Her” e proseguito con “Love Yourself: Tear”.

Il 25 agosto partirà invece il “Love Yourself World Tour” che porterà la band in giro per il mondo. Dopo la tappa di Seul di apertura, i ragazzi voleranno negli USA e in Europa.

I BTS sono Jungkook, Suga, V, Jimin, RM, Jin e J‑Hope