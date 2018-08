Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 24 agosto

ROMA – Il 24 agosto è il 236º giorno del calendario gregoriano. Mancano quindi 129 giorni alla fine dell’anno.

24 agosto: accadde oggi

Il 24 agosto del 1853 è una data speciale per tutti i golosi. Vengono, infatti, preparate per la prima volta le patatine fritte. In questo stesso giorno ma del 1862 la Lira Italiana diventa la moneta unica del Regno d’Italia.

Siamo al 1891 quando Thomas Edison brevetta la cinepresa. Nel 1912 l’Alaska diventa un territorio degli Stati Uniti. Nel 1950 Edith Sampson è la prima delegata di colore degli USA alle Nazioni Unite. Il 24 agosto del 1960, strano ma vero, la temperatura di -88 °C, viene registrata a Vostok, Antartide. È la più bassa mai registrata.

Nel 1981 Mark David Chapman viene condannato a 20 anni di prigione per l’uccisione di John Lennon. Sempre in questo giorno ma del 1995 Windows 95 viene messo in circolazione. Nel 2006 l’Unione Astronomica Internazionale declassa Plutone a pianeta nano. In questo giorno dell’anno scorso, il Centro Italia viene scosso da un violento terremoto.

Buon compleanno a…

Chad Michael Murray (attore statunitense), Pierfrancesco Favino (attore italiano) e Paolo Cohelo (scrittore brasiliano).

Si festeggia oggi

Sant’Audoeno di Rouen, vescovo e San Taziano di Claudiopoli, martire.

24 agosto 2018