Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 25 agosto

ROMA – Il 25 agosto è il 237º giorno del calendario gregoriano. Mancano 128 giorni alla fine dell’anno.

25 agosto: accadde oggi

Nel 1609 Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia. Il 25 agosto si rivela così un giorno fortunato per l’astronomia lo rivela quanto accaduto nel 1764: l’astronomo Charles Messier scopre la Galassia del Triangolo. E ancora. Nel 1835 il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. Sei articoli sulla presunta scoperta della vita e della civiltà sulla Luna.

Nel 1875 Matthew Webb diventa la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica. Nel 1954, a Londra, nasce Elvis Costello (pseudonimo di Declan Patrick MacManus) cantautore, chitarrista e compositore britannico. Il 25 agosto del 1975 viene pubblicato Born to Run, terzo album di Bruce Springsteen. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiunge Saturno e otto anni dopo, sempre in questo giorno, oltrepassa Nettuno. Nel 2003 viene lanciato in orbita il Telescopio spaziale Spitzer.

Buon compleanno a…

Leonard Bernstein (compositore); Timothy William Burton (regista); Truman Capote (scrittore); Sean Connery (attore); Elvis Costello (musicista).

Si festeggia oggi

Sant’Aredio di Limoges, abate; Santa Ebba di Coldingham; San Geronzio vescovo.

25 agosto 2018