Dal Big Bang ad oggi: l’universo in 10 piccoli passi

8. LE COSE INVISIBILI DELL'UNIVERSO

Negli anni 60 e 70, gli astronomi hanno cominciato a pensare che ci potrebbe essere più massa nell'universo di quello che è visibile. Vera Rubin, astronomo della Carnegie Institution di Washington, ha osservato le velocità delle stelle in diverse regioni nelle galassie. Ha scoperto che tutte le stelle in una galassia sembrano girare intorno al centro più o meno alla stessa velocità, indipendentemente dalla distanza o dalla massa, come se oltre a quella visibile, esistesse una massa di cui non si tiene conto. Questa massa misteriosa e invisibile divenne nota come materia oscura. Un'ipotesi afferma che la materia misteriosa potrebbe essere costituita da particelle che non interagiscono con la luce o la materia regolare, quindi questo difficili da rilevare. La materia oscura si pensa occupi il 23 per cento dell'universo. In confronto, solo il 4 per cento dell'universo è composto di materia normale.