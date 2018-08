Dai Ferragnez a Gianni Morandi: ecco quanto costa abitare vicino ai VIP

ROMA – Buttare la spazzatura insieme a Fedez, portare a spasso il proprio cane con quello di Chiara Ferragni o suonare alla porta di casa Morandi e chiedere a Gianni il latte e ad Anna un selfie. Desideri che richiedono un conto in banca genoroso per la realizzazione.

Recentemente, infatti, milioni di follower della coppia Ferragni-Fedez hanno potuto sognare con un tour virtuale del loro nuovo attico. Altri, invece, seguono la vita di Gianni Morandi grazie ai post e alle dirette dal giardino della sua villa sui colli bolognesi. Ma social a parte, come sarebbe davvero vivere porta a porta con un VIP? Se lo e’ chiesto Immobiliare.it, che ha indagato quanto costa acquistare casa proprio di fianco a quella dei ‘very important’, sempre ammesso che oltre ai vicini popolari si accetti di avere fuori dalla porta anche qualche paparazzo.

Il giro d’Italia dei quartieri delle celebrita’ parte da Milano, nel nuovo complesso di Citylife in cui Chiara Ferragni, Fedez e il loro baby Leone hanno appena acquistato una nuova lussuosissima dimora: stando agli annunci disponibili sul portale, per comprare un trilocale in uno dei palazzi del parco la richiesta e’ di circa 1,5 milioni di euro, mentre servono oltre 2 milioni per accaparrarsi un quadrilocale.

Se a Milano si preferisce la Arcore di Silvio Berlusconi si parte da richieste di 200mila euro per villette di piccola metratura per arrivare a oltre 1 milione di euro per abitazioni piu’ simili alla popolare Villa San Martino, con parco privato, piscina e benefit a cinque stelle.

Il Lago di Como resta riservato a pochi, soprattutto dopo l’enorme popolarita’che George Clooney e la sua Villa Oleandra hanno portato alla zona. Per comprare una villa a Lario e avere Amal e i suoi gemelli come vicini di casa, la spesa minima richiesta e’ di circa 500mila euro, ma i prezzi arrivano fino 3 milioni per metrature piu’ ampie, senza contare i molti annunci in cui il prezzo, probabilmente da capogiro, e’ solo su richiesta. Come Clooney, anche molti altri personaggi del jet set internazionale hanno scelto l’Italia per trasferire la loro residenza.

Il cantante Sting, per esempio, ha acquistato una tenuta a Figline e Incisa Valdarno (FI). Chi desidera averlo come vicino di casa deve mettere in conto una spesa minima di 200mila euro per villette ancora da ristrutturare o di 600mila euro e oltre per casali piu’ grandi e gia’ abitabili.

Spostandosi al sud, nel Salento, il paesino di Tricase (LE) e’ diventato famoso per la scelta di Meryl Streep di comprarvi casa. Questa zona e’ ancora fra le piu’ economiche tra quelle amate dai volti noti: per acquistare potrebbero essere sufficienti circa 150mila per una villetta, anche se fra gli annunci se ne trovano alcuni con un prezzo che supera i 300mila euro.

300mila euro e’ anche la spesa per vivere in una piccola abitazione indipendente a Porto Cervo, luogo prediletto da Flavio Briatore, in cui invece chi ha ambizioni maggiori e sogna ville del calibro di quella dell’imprenditore deve mettere in conto richieste che non scendono mai sotto i 1,5 milioni, con picchi che toccano anche gli 8,5 milioni di euro.

Servono invece circa 600mila euro per comprare casa vicino a un’altra superstar dei social, Gianni Morandi, che ha scelto i colli di San Lazzaro di Savena (BO) per la sua vita in campagna.

Ultime curiosita’ per gli amanti del pallone: quanto costerebbe vivere vicino alla nuova dimora di Cristiano Ronaldo a Torino, in zona Gran Madre, dove vivono anche John Elkann e Luciana Littizzetto? Negli annunci di ville nel quartiere la richiesta minima non scende sotto la soglia del milione di euro, ma ci sono alcune proprieta’ che arrivano a costarne oltre 3 e altre ancora che, a giudicare dall’annuncio, richiederanno un prezzo ben piu’ alto, reso noto solo su richiesta.

Passando a un’altra new entry della serie A, per vivere nel Parco Matarazzo del Vomero, scelto da Carlo Ancelotti, nuovo CT del Napoli, gli annunci di trilocali superano i 450mila euro e quelli dei pentavani gli 1,5 milioni di euro.

Infine, nell’Eurosky Tower romana dove vivono Francesco Totti e Ilary Blasi, negli annunci dei bilocali in vendita la richiesta e’ di circa 400mila euro, mentre si superano i 960mila per acquistare tre stanze.