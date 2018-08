La festa delle idee e della creatività, è il Festival delle Mente a Sarzana

Roma – C’è un appuntamento di fine estate a cui creativi, curiosi e intellettuali non possono davvero mancare, è ilche quest’anno festeggia l’edizione numero quindici.. Al centro della rassegna stavolta è il concetto di comunità intesa in senso ampio: sociale, scientifica e artistica, perché in fondo una buona comunità – in ogni campo – ha bisogno di condivisione e tolleranza. A parlarne sono in arrivo più di sessanta ospiti, italiani e stranieri. Nomi importanti del mondo della scienza, della letteratura, della filosofia ma anche della zoologia e della linguistica insieme a voci inedite affronteranno temi di attualità come indagine sul presente.