Un delfino fin troppo “curioso” quello che sta “molestando” i bagnanti di una spiaggia della Francia occidentale. Battezzato dai locali Zafar, il tursiope in calore è stato protagonista di alcuni episodi piuttosto scomodi che hanno spinto Roger Lars, sindaco di Landévennec, una cittadina marittima della Bretagna, ad emettere un divieto di balneazione e immersione per tutta l’area interessata fin quando sarà confermata la presenza del delfino.

Il delfino in calore

Zafar è un delfino lungo circa 3 metri diventato una piccola attrazione nei mesi scorsi nella baia di Brest.

La baia era diventata il luogo di ritrovo preferito dal delfino, che spesso si divertiva a giocare intorno alle barche e qualche volta permetteva ai bagnanti di nuotare con lui.

Ma, ultimamente, il comportamento di Zafar è cambiato. Il delfino ha iniziato a strofinarsi contro le persone e le barche, ha sollevato una donna in aria con il suo naso e, in un altro caso, ha rifiutato di far tornare un nuotatore a riva.

Segnali questi secondo gli esperti di approcci sessuali.

E’ noto da tempo che i delfini sono animali che hanno rapporti sessuali ricreativi, ovvero fanno sesso per il piacere di farlo.

Tuttavia, è stato dimostrato anche in passato che questa energia sessuale delle volte viene indirizzata verso altre specie, esseri umani compresi.

Il comportamento di Zafar è naturale per un delfino è in calore.

Tuttavia, sebbene non sia stato troppo aggressivo, uno specialista di un acquario di Brest ha dichiarato alla BBC che il delfino potrebbe causare danni non intenzionali con la sua pinna caudale.