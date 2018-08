Sposato sì, sposato no. Dopo mesi di rumors è Ed Sheeran a dare una svolta al quesito che attanaglia i suoi fan.

Durante un’intervista con Access, il cantante di Perfect ha confermato -a modo suo- il matrimonio con la storica fidanzata Cherry Seaborn.

Alla domanda del giornalista sul dove e quando avverrà il grande passo, Ed Sheeran ha fatto spallucce, indicando semplicemente un anello all’anulare sinistro.

Il giornalista resta di stucco e dopo una serie di complimenti, punzecchia il cantante chiedendogli come abbia fatto a mantenere il matrimonio segreto.

“Beh, non faccio mai niente di troppo pubblico in ogni caso”, è stata la risposta in perfetto stile Sheeran.



Ecco il video dell’intervista