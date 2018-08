WWF: cuccioli di gorilla, panda e squali a scuola… di natura!

Vacanze agli sgoccioli e campanella inarrivo per bambini e ragazzi italiani che tra pochi giorni torneranno tra i banchi di scuola per riprendere i propri percorsi educativi. Apprendere e imparare non sono pero’ verbi destinati solo ai ‘cuccioli’ di uomo: anche orsi, tigri, gorilla,panda, lupi, squali, elefanti, imparano a muoversi, nutrirsi e socializzare con un percorso di apprendimento a portata di cucciolo.A descrivere i primi passi tra i ‘banchi della natura’ dei cuccioli e’ WWF Italia, che ha anche lanciato l’Adozione Junior,un kit dedicato ai bimbi con tante curiosita’ e divertimento assicurato per scoprire tutto sul mondo degli animali. L’Adozione Junior (wwf.it/adozionejunior) comprende una scheda d’approfondimento, divertente e creativa, da consultare per scoprire tutto sulla specie adottata e un certificato d’adozione personalizzato con il nome.

Ma ecco cosa imparano i cuccioli alla scuola della natura.