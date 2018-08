A-X-L: Un’amicizia extraordinaria, cani robot e giovani bikers al cinema dall’11 ottobre

Un’avventura per tutta la famiglia, che porta sul grande schermo gli elementi sci-fi cari ai grandi classici per ragazzi degli anni ’80 come Corto Circuito e Navigator. Arriva al cinema l’11 ottobre A-X-L: Un’amicizia extraordinaria, storia di un profondo legame tra un giovane biker di nome Miles e AXL, un cane robot di proprietà dell’esercito americano.

AXL, anche se in possesso di un’intelligenza artificiale di ultima generazione e costruito per essere un’arma letale, ha il cuore di un vero cane in grado di affezionarsi e prendersi cura del proprio padrone.

L’idea per la creazione di AXL è stata ispirata al regista esordiente Oliver Daly da una teoria del campo dell’intelligenza artificiale chiamata ‘automiglioramento ricorsivo’. “Nella creazione di un’intelligenza artificiale c’è l’idea che questa sia in grado di migliorare se stessa, e che lo faccia non attraverso piccoli progressi, ma in modo esponenziale fino a diventare tecnologicamente più avanzata del suo creatore umano. La maggior parte degli scienziati crede che sia inevitabile” spiega il regista.

Accanto al suo protagonista robot, A-X-L: UN’AMICIZIA EXTRAORDINARIA può contare su un cast di giovani talenti come Alex Neustaedter (Colony, Ithaca) nel ruolo di Miles, la cantante e attrice Becky G (Power Rangers) che interpreta Sara la forte e indipendente fidanzata del protagonista, e infine il veterano Thomas Jane (The Predator; USS Indianapolis).

In un mondo dove la tecnologia si evolve sempre di più, ma l’uomo non riesce a comprendere fino in fondo ciò che crea, questo film è un’avventura capace di appassionare e far commuovere fornendo uno sguardo a quello che potrebbe essere il nostro futuro prossimo.