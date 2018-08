Avicii, il sito ufficiale diventa un tributo alla sua memoria

Condividere memorie, storie e foto legate al ricordo di Avicii. Si trasforma in un grande tributo il sito ufficiale del deejay svedese, vero nome Tim Bergling, morto suicida a 28 anni lo scorso 20 aprile.

A volerlo la sua famiglia, un modo per ringraziare i fan per l’affetto dimostrato in questi mesi.

“Tim ha creato musica che ha unito con ricordi eterni le persone di tutto il mondo”, si legge sul sito.

“Abbiamo creato questo spazio in modo da poter condividere i tuoi ricordi con tutti noi e far conoscere al mondo ciò che Avicii significava per te.

La sua musica e i tuoi ricordi sono per sempre”.