I Ferragnez si sposano! Ma come lo fanno gli altri Millenial italiani?

Il 2018 è l’anno dei “Royal Wedding”: dopo il matrimonio di Harry e Meghan, ne arriva uno tutto italiano, quello tra l’influencer più famosa del pianeta Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Una coppia in cui all’inizio era difficile credere ma che ha stupito tutti annunciando di convolare a nozze l’1 settembre a Noto, in Sicilia, con un invito alla cerimonia in perfetto stile “Ferragnez”.

I due futuri sposi hanno lasciato trapelare poco al riguardo, ma dall’invito postato più volte dai fortunati ospiti si intuisce che il matrimonio potrebbe essere una grande festa in stile Coachella, il festival tanto amato dalla Blonde Salad.

Certo, il matrimonio dell’anno richiederà sicuramente un budget importante e vedrà partecipare centinaia di invitati, a suon di Instagram stories e di copertura social allargata.

Ma è ancora questa la visione e il sogno dei millennial italiani quando si parla di matrimonio? eBay lo ha chiesto ai diretti interessati.

Dalla ricerca IPSOS commissionata da eBay.it questa primavera, è emerso che il 44% degli intervistati, pari a circa 12,9 milioni di italiani, continua a credere nel rito del matrimonio. Convinzione che interessa anche le generazioni più giovani: il 35% degli intervistati fra i 16 e i 34 anni la ritiene ancora un’istituzione in cui credere.

Si ha quindi ancora fiducia nel vincolo matrimoniale, ma non si avverte più come un tempo la necessità di spendere cifre importanti per l’organizzazione: la pensa così il 67% dei millennials intervistati.

Secondo oltre 5 milioni di millennial decidere di fare il grande passo sarebbe più facile se ci fosse un modo per organizzare una bella cerimonia a costi contenuti.

Ed ecco che per riuscire a rimanere nel budget prefissato, che per la maggior parte dei giovani resta fra i 1.000 e i 5.000 euro, emerge la propensione a ricorrere da un lato al Fai Da Te per alcuni aspetti allestitivi (46% dei millennial intervistati) e, dall’altro, agli acquisti online (72% dei millennial coinvolti comprerebbe online articoli destinati alle proprie nozze).

Anche per le liste nozze la rete diviene un luogo di scelta interessante, il 56% si dichiara disponibile a crearle personalizzate sul web.

Ma quale tipologia di cerimonia è quella preferita dai millennial italiani?

In cima ai desideri resta la cerimonia classica e tradizionale, scelta dal 45% degli intervistati, seguita da quella all’insegna del Fai Da Te (33%) e da quella su una spiaggia in riva al mare (19%).