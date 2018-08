Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 28 agosto

Il 28 agosto è il 240º giorno del calendario gregoriano (il 241º negli anni bisestili). Mancano 124 giorni alla fine dell’anno.

28 agosto: Accadde oggi

Nel 1845, in questo giorno, esce il primo numero di Scientific American. È il 1850 quando debutta per la prima volta il Lohengrin, opera di Richard Wagner. Nel 1859 comincia la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da strumento umano. Nel 1884 viene scattata la prima foto conosciuta di un tornado. È il 1903 quando viene fondata a Milwaukee (Wisconsin) la Harley-Davidson una delle case motociclistiche più famose al mondo. Il 28 agosto 1963, urante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del I have a dream davanti al Lincoln Memorial di Washington. Nel 1988 durante una esibizione aerea a Ramstein (Germania Ovest), tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico: 69 vittime. In questo giorno del 1996 Carlo, Principe di Galles e Diana, Principessa di Galles divorziano.

Si festeggia oggi:

Sant’Agostino d’Ippona; Sant’Adelina di Poulangy, San Bibiano, San Pelagio martire.

Buon compleanno a:

Giorgio Bocca (giornalista e scrittore); Maurizio Costanzo (giornalista e presentatore televisivo); Jason Priestley (attore); Thiago Motta (calciatore)

28 agosto 2018