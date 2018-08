Le 10 città più economiche d’Europa

Vuoi staccare le spina anche solo per un weekend senza spendere una fortuna? Non c’è nessun problema! Con un volo low cost puoi arrivare in tante destinazioni europee con meno di 20 euro e soggiornare in un appartamento o stanze private a pochissimo.

Per questo Holidayguru.it ha stilato una lista delle 10 città più economiche d’Europa, dove potrai trascorrere un weekend con un budget ridotto.