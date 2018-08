“Sul finire dell’estate e’ arrivata una inaspettata sorpresa per i bagnanti della spiaggia del comune di Erice. Increduli alcuni ospiti della struttura ricettiva ‘Baia dei Mulini’ infatti lo scorso 23 agosto hanno assistito all’uscita dal nido di 10 tartarughini della specie Caretta caretta”, e hanno immediatamente avvisato le Guardie WWF del Nucleo di Trapani che hanno a loro volta allertato la Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF Italia, che racconta l’accaduto in una nota.

“Da quanto ha riferito chi era presente tutti gli esemplari sono riusciti a raggiungere il mare in maniera autonoma- spiegala nota- Il personale della Riserva dopo aver visionato i video effettuati da chi ha avuto la splendida occasione di osservare la nascita, si e’ recato immediatamente sul posto per identificare il punto esatto di ubicazione del nido. Si e’ provveduto ad avvertire la Ripartizione Faunistico Venatoria di competenza oltre ad allertare anche il titolare ed il personale della struttura ricettiva (in particolare chi gestisce lettini e ombrelloni) per non procurare danni al nido per eventuali nuove nascite nei giorni successivi”.