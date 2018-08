Lady Gaga nuda su Instagram fa impazzire i fan

E’ la star più attesa alla 75esima Mostra Internazionale cinematografica di Venezia per presentare il film “A Star is Born” che la vede protagonista. Ma Lady Gaga scalda in anticipo i suoi fan con una serie di scatti mozzafiato pubblicati su Instagram che la ritraggono senza veli. Il servizio, realizzato dal fotografo Eli Russell Linnetz, ci regala tre foto di Miss Germanotta in nudo semi-integrale, sexy e in splendida forma.

Lady Gaga è attesa al Lido il 31 agosto, quando sarà presentato in prima mondiale al Palazzo del cinema A STAR IS BORN diretto e interpretato da BRADLEY COOPER, con la pop star protagonista.