Michael Jackson Day: il mondo festeggia i 60 anni del Re del Pop

E’ una celebrazione mondiale quella per Michael Jackson, che proprio oggi, 29 agosto, avrebbe compiuto 60 anni.

Immortale il ricordo del re del pop che, con le sue iconiche canzoni, ha cambiato il corso della storia della musica.

Sono tante le iniziative in corso per la ricorrenza.

Una mostra alla National Portrait Gallery di Londra, “Michael Jackson: On The Wall”, la riedizione del completo Hugo Boss indossato da Jacko per la cover di Thriller, una mega festa a Las Vegas organizzata dalla famiglia e “Buy Thriller Again”, iniziativa per far comprare ancora l’album Thriller e riportarlo di nuovo al primo posto dei dischi più venduti della storia.

Su Twitter è in topic trand l’hashtag #MichaelJacksonDay, utilizzato dai fan per condividere e ricordi e immagini dedicati alla sua memoria.