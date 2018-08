Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 29 agosto

ROMA – Il 29 agosto è il 241º giorno del calendario gregoriano . Mancano 124 giorni alla fine dell’anno. Inizia l’anno secondo il calendario copto.

29 agosto: Accadde oggi

Nel 1706 Pietro Micca salva eroicamente Torino durante l’assedio da parte delle forze franco-spagnole. Siamo nel 1831 quando Michael Faraday scopre l’induzione elettromagnetica. In questo giorno ma del 1885 Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta.

Nel 1898 viene fondata la Goodyear. Il 29 agosto del 1911 Ishi, considerato l’ultimo nativo americano ad aver vissuto senza conoscere la cultura occidentale, viene scoperto in California. 1966 i Beatles si esibiscono in concerto per l’ultima volta al Candlestick Park di San Francisco. Nel 1991 a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia.

Si festeggia oggi:

Sant’ Adelfo di Metz; Sant’Alberico da Ocri; Santa Basilla; Santa Candida; Sant’Eufrasia

Buon compleanno a:

Ingrid Bergman (attrice); Michael Jackson (cantante); Ricky Memphis (attore);

