E’ il giorno di PES 2019: le novità del gioco calcistico di Konami

Nella sfida ventennale dei simulatori calcistici videoludici è PES 2019 il primo a mettersi in gioco.

Il titolo di Konami gioca di anticipo e scende in campo quasi un mese prima di FIFA 19, in uscita il 28 settembre.

PES 2019 è disponibile da oggi in due versioni: quella Standard, che vedrà in copertina Phillippe Coutinho e la Special Edition con David Beckham.

A queste si aggiunge la terza, Legend Edition, esclusiva della versione digitale.

LE NOVITA’

GAMEPLAY

Konami ha introdotto 11 nuove abilità specifiche che aumenteranno l’esclusività del giocatore, come il cambio direzione a 180°, il passaggio no-look, pallonetto mirato, tiri a scendere e tiri a salire, portando il totale a 39.

Anche l’individualità del giocatore è stata portata a un altro livello, facendo sì che abilità e punti di forza abbiano un impatto più profondo sulle dinamiche di gioco.

L’animazione e la fluidità dei dribbling è ora basata su una varietà di fattori, come la posizione del giocatore e del pallone lungo la linea difensiva, la precisione dei movimenti per fintare sui lati e la consapevolezza della vicinanza dell’avversario quando ci si gira.

Sono state introdotte nuove meccaniche di tiro con animazioni uniche e variegate, tra cui il movimento del pallone che passa tra le mani distese del portieri, le reazioni di una punta che sbaglia di poco e delle reazioni più intense/gioiose nell’area di rigore.

Un’aggiunta significativa è Fatica visibile, ovvero un sistema della resistenza rielaborato e ricalibrato. I giocatori daranno chiare indicazioni visive quando sono stanchi, e il livello di resistenza influenzerà il loro modo di giocare. La maniera in cui si gestiranno i giocatori in una partita e le sostituzioni potrebbero fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Quando la palla esce, saranno disponibili le sostituzioni rapide. Eseguendo il relativo comando, riceverai suggerimenti sui cambi in base alla resistenza e la posizione.

Sono stati apportati miglioramenti per rendere il movimento della sfera più naturale e variegato. Ora la traiettoria del pallone è basata sulla postura e su come si calcia. Inoltre, diverse situazioni di gioco, come la palla che rimbalza sul corpo del portiere o su un difensore che si frappone, terminano con risultati più realistici.

La possibilità di poter toccare con tutto il corpo introdotta lo scorso anno è stata migliorata ulteriormente. Il modo in cui la palla è controllata dipende di più dalla situazione circostante, e lo stop risulta quindi più fluido e sensato.

GRAFICA

Il gioco sarà compatibile con il 4K HDR per le piattaforme idonee, per offrire le grafiche realistiche di PES 2019 in maniera più nitida e con un’ampia gamma di colori naturali.

Per rielaborare l’illuminazione, la luce naturale e quelle artificiale nello stadio, è stato utilizzato un software di Enlighten.

Le gradinate e i terreni di gioco rispecchieranno le loro controparti naturali nel dettaglio a seconda del momento della giornata, portando una ventata di realismo ancora più intensa in PES 2019.

Sono stati aggiunti gli effetti meteorologici della neve, che oltre a coprire il campo influenzerà le dinamiche di gioco.