L’ultima casa a sinistra e Le Colline hanno gli Occhi

Il debutto alla regia avviene nel 1972 con L’ultima casa a sinistra (The Last House on the Left), di cui Craven firma anche la sceneggiatura.

Una pellicola giudicata controversa quando uscì nelle sale mondiali, che porta per la prima volta sul grande schermo un nuovo modo di intendere l’horror.

Ogni scena è mostrata in tutta la sua crudezza: la violenza non è lasciata all’immaginazione del pubblico, ma viene raccontata senza censure tramite riprese dettagliate, quasi morbose.

A L’ultima Casa a Sinistra seguirà un altro cult di Craven nel 1977, Le Colline hanno gli Occhi (The Hills Have Eyes) da molti definito il miglior horror degli anni ’70.

E forse anche il più controverso.

Ancora una volta la violenza è la vera protagonista del film, che degenera a mano a mano in un crescendo di crudeltà oltre i limiti umani.

“Sono interessato a spaventare la gente a un livello profondo, non solo a farla saltare sulla sedia, i miei primi due film hanno fatto a pezzi tutti i luoghi comuni riguardanti le idee di come andava trattata la violenza al cinema” raccontava Craven. “Prima la violenza cinematografica era gentile e pulita; io l’ho resa dolorosa, prolungata, scioccante e molto umana. E sono io che ho reso umani gli assassini”.

Entrambi i film hanno avuto un remake negli anni 2000.

Wes Craven era a tutti gli effetti il regista più promettente del genere horror nel panorama cinematografico mondiale.