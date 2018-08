Io vorrei tanto dormire con il mio ragazzo ma sono certa che i miei genitori non sarebbero d’accordo. A che età posso chiedergli il permesso di dormire con il mio ragazzo?

Simona, 17 anni

Cara Simona,

come in molte cose, per questo non c’è un’età più giusta o migliore delle altre. Inoltre molto dipende da che tipi sono i tuoi genitori. Credo che tu vorresti chiederglielo subito, e se ci provi al massimo ti puoi prendere una bella predica, ma penso che tu possa provarci. Un altro punto che credo vada chiarito è cosa intendi per “dormire con il tuo ragazzo”? Significa che avrete anche dei rapporti sessuali? Probabilmente è questo che farà la differenza nella mente e nella risposta dei tuoi genitori. Cerca di essere chiara con loro e prima di tutto con te stessa e vedrai che comunicare e farsi capire sarà più semplice.

Cari saluti!

31 agosto 2018