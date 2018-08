Temptation Island VIP, svelati i tentatori. Ecco il cast completo

Le coppie VIP in gara sono: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Valeria Marini e Patrick Baldassarri; Over Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne; Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi; Andrea Zenga (figlio del calciatore Walter) con la fidanzata Alessandra Sgolastra; l’imprenditore Fabio Esposito con Marcella Esposito.

A condurre il programma Simona Ventura.

Le riprese della prima edizione di Temptation Island VIP sono in corso Sardegna.

Il programma sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 tra fine settembre e inizio ottobre, in data ancora da destinarsi.