Subsonica, il nuovo singolo Bottiglie Rotte in preorder

E’ disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes “Bottiglie Rotte”, il nuovo, attesissimo singolo dei Subsonica, la band composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, che ha rivoluzionato il suono della scena italiana dagli anni ‘90 ad oggi.

Il brano, in radio e in digitale dal 7 settembre 2018, anticipa “8” (Sony Music), il disco manifesto che vede i Subsonica tornare insieme dopo 4 anni per un nuovo album di inediti, in uscita in fisico e in digitale venerdì 12 ottobre 2018.

Quando Andy Warhol, nella seconda metà degli anni ‘60, profetizzò “nel futuro tutti avranno diritto a 15 minuti di celebrità”, probabilmente non immaginava una quotidianità nella quale esercitare il “protagonismo” h24. Forse sarebbe rimasto affascinato dall’universo sensoriale di esternazioni e autoscatti che ci vede quotidianamente tutti in vetrina. Chissà se avrebbe apprezzato un mondo nel quale a nessuno interessa più il ruolo di semplice spettatore, in cui i titoli vengono consumati al posto delle notizie, dove i segni vengono utilizzati svuotati del loro significato storico.

In un mondo di star h24 pronte a mettersi in mostra sulla glassa dell’indifferenza, i giovani protagonisti di questa canzone domandano, tra cocci di bottiglie, “chiedimi come stai”.

Ma anche, con cinica lucidità: “chiedimi o no che fa lo stesso”.

“Raccontiamo come sempre quello che vediamo – così i Subsonica su “Bottiglie Rotte” – senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l’ambizione di coinvolgere tutti, il più possibile, nella “lettura” delle cose del nostro tempo. Anche e soprattutto ballando”.

Nella serata di giovedì 6 settembre i Subsonica si collegheranno dal loro studio di Torino sui Navigli di Milano (Alzaia Naviglio Grande, 40), per un’anteprima speciale dove sveleranno importanti novità. Un appuntamento unico, da non perdere, un primo regalo che il gruppo vuole fare al suo pubblico prima dell’uscita del nuovo lavoro e in attesa dell’“European reBoot2018”: il tour europeo annunciato dal 4 al 19 dicembre, organizzato da Vertigo, durante il quale i Subsonica si esibiranno live sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco.

RTL 102.5 È MEDIA PARTNER UFFICIALE

CALENDARIO TOUR EUROPEO DICEMBRE 2018

4 NL – Amsterdam, Melkweg

6 UK – Dublino, The Button Factory

9 UK – Londra, 02 Shepherd’s Bush Empire

11 SWI – Zurigo, Volkhaus

12 FRA – Parigi, Trabendo

15 BEL – Bruxelles, VK

17 GER – Colonia, Kantine

18 GER – Berlino, Huxkley’s

19 GER – Monaco, Muffathalle