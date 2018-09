VENEZIA 75, la Mostra del Cinema si tinge di rosso con ‘Suspiria’

LIDO DI VENEZIA – L’accademia di danza più inquietante della Germania torna attraverso la macchina da presa di Luca Guadagnino.

Dopo ‘Chiamami col tuo nome’, il regista presenta alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia – che si terrà fino all’8 settembre – Suspiria, un omaggio al film del 1977 di Dario Argento.

Il regista palermitano si discosta dalla visione argentiana: da Friburgo, città in cui il maestro dell’horror ha girato il suo film, vola verso Berlino. Guadagnino ha scelto di raccontare la storia lasciando allo spettatore la possibilità di entrare nel 1977, un periodo ‘caldo’ animato da violenze, sangue, scontri generazionali. Un momento storico in cui Berlino era divisa dal muro, ed è proprio in questo frangente che il regista di ‘Chiamami col tuo nome’ sottolinea il concetto di inclusione e quello di esclusione.

Temi centrali della pellicola enfatizzati con le musiche di Thom Yorke, frontman dei Radiohead. “Per me era fondamentale che fosse lui a dare la voce musicale a questo film perché secondo me lui rappresenta la voce della mia generazione“, racconta Guadagnino.