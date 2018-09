Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 1 Settembre

ROMA – Il 1 settembre è il 244esimo giorno del calendario gregoriano mancano, così, solo 121 giorni alla fine dell’anno. Con oggi Inizia l’autunno meteorologico e addio estate.

1 settembre: accadde oggi

È il primo settembre 1715 quando Luigi XIV, re di Francia muore dopo aver regnato per 72 anni; più a lungo di qualunque altro monarca europeo. Il primo settembre del 1804 Juno, uno dei più grandi asteroidi della fascia principale, fu scoperto dall’astronomo tedesco Karl Ludwig Harding. Nel 1897 apre la metropolitana di Boston, la prima del Nord America. Nel 1902 “Viaggio nella Luna”, considerato uno dei primi film di fantascienza, viene prodotto in Francia. In questo giorno ma del 1923 il grande terremoto di Kantō devasta Tokyo e Yokohama, uccidendo circa 100.000 persone. E’ il 1945 quando Il Trio Lescano si esibisce per l’ultima volta alla radio italiana. Nel 1969 una rivoluzione in Libia porta il colonnello Muammar Gheddafi al potere. Un anno dopo, siamo nel 1970, il tentato assassinio del re Husayn di Giordania da parte di guerriglieri Palestinesi. Nel 1979 la sonda spaziale statunitense Pioneer 11 diventa la prima a visitare Saturno passando sul pianeta ad una distanza di 21.000 km. Nel 1981 l’IBM lancia sul mercato il primo Personal Computer: il 5150, basato su processore Intel 8088. Il primo settembre del 1985 una spedizione franco-americana individua il relitto del Titanic.

1 settembre si festeggia:

Madonna di Montevergine; Sant’Adiutore, vescovo; Sant’Anea, corpo santo; Sant’Arealdo di Brescia, martire; Sant’Augusto di Calatia (o di Caserta), protovescovo; Santa Colomba eremita; Sant’Arcano da Sansepolcro; San Costanzo d’Aquino, vescovo.

1 Settembre buon compleanno a:

Sammy Barbot (personaggio televisivo), Gloria Estefan (cantante), Sandra Mondaini (attrice), Carmelo Bene (attore e drammaturgo), Vittorio Gassman (attore),

1 settembre 2018