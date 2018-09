I LOVE GAI 2018, SIAE premia i giovani talenti – INTERVISTE

Carleo si è presentato con un corto che parla del tema della magia popolare attraverso la storia di Annachiara. Lei vive nella periferia di Palermo con la sua famiglia, sta aspettando il suo ex fidanzato per rivederlo un’ultima volta. Cerca invano di riconquistarlo ma la nonna le suggerisce un rito antico che potrebbe salvare le sorti di questo amore andato in frantumi.

Il giovane regista ha condiviso il palco della premiazione con Rossella Inglese, che ha ricevuto una menzione speciale per Denise: “per la freschezza stilistica, la messinscena precisa, una scrittura mai banale e un’idea di cinema definita“. Il corto racconta la storia di un’adolescente costantemente osservata da una telecamera che si mostra allo spettatore in maniera sfacciata e provocatoria.