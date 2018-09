VENEZIA 75, The Sisters Brothers: Jacques Audiard reinventa il western

Tra i colpi d’arma da fuoco si fa spazio il lato umano dei fratelli Sisters, in particolar modo di Eli, interpretato da John C. Reilly. Audiard porta al cinema un cowboy sui generis: si masturba, piange per un cavallo morto e per una donna, si lava i denti leggendo le istruzioni su come fare e torna bambino con un abbraccio della mamma. Ed è proprio questo a rendere il film tanto assurdo quanto divertente.

“Il personaggio di Eli mi è apparso molto vicino a me nel modo in cui mi muovo nella vita“. Così John C. Reilly in conferenza stampa. “Durante le riprese, cavalcare è stata una sfida per me: ogni volta che Jacques diceva ‘ciak’, il mio cavallo soffriva di flatulenza. A parte gli scherzi, la sfida più grande è stata quella di lavorare con Joaquin Phoenix, lui è senza pari“.