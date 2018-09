Svezia: lo sciopero di Greta, la 15enne che protesta per il clima

Dal 20 agosto la 15enne Greta Thunberg siede fuori dal Parlamento svedese a Stoccolma. Ogni giorno.

Il suo è un grido di protesta contro la noncuranza di chi governa sul tema dei cambiamenti climatici.

Per questo motivo continuerà il suo sciopero da scuola fino al 9 settembre, quando in Svezia verranno eletti i nuovi membri del governo.

“Noi bambini, molto spesso, non facciamo quello che ci dite di fare. Facciamo come voi. E visto che voi adulti ve ne fregate del mio futuro, allora me ne frego anche io. Mi chiamo Greta e sono al nono anno. E sciopererò da scuola per il clima fino alle elezioni”.