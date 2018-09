Nel film c’è spazio anche per l’amore mischiato con il dolore: la notizia della morte di Camille, una compagna di scuola e suo amore adolescenziale mai dichiarato, lo costringe a fare i conti con la vita e ad affrontare, con il suo spirito dissacrante, l’incomunicabilità, i dubbi e la mancanza di certezze della sua generazione di ‘tagliati fuori’.

Zero prende per mano lo spettatore e lo porta nella sua elaborazione del lutto attraverso la commedia. Non si piange con il protagonista, ma si ride e ci si emoziona.

“La Profezia dell’Armadillo è anche un piccolo omaggio all’universo narrativo con cui è cresciuta la generazione di Zero e Secco– ha dichiarato il regista– film come i Goonies o Stand by me. L’Armadillo e’ il nostro Gremlin“.