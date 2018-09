Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 3 settembre

ROMA – Il 3 settembre è il 246º giorno del calendario gregoriano (il 247º negli anni bisestili). Mancano 119 giorni alla fine dell’anno.

3 settembre: Accadde oggi

Nel 1783 – Guerra di indipendenza americana: Il Trattato di Parigi, firmato da Stati Uniti e Regno Unito, pone fine alla guerra. Restiamo negli Stati Uniti ma andando al 1895: si gioca la prima partita professionistica di football americano, a Latrobe in Pennsylvania. Nel 1935 Sir Malcolm Campbell raggiunge 304,331 miglia orarie sulla Bonneville Speedway nello Utah, diventando la prima persona a guidare un’automobile sopra le 300 miglia orarie. Nel 1939 Francia, Australia e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania. E’ la Seconda guerra mondiale. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, i nazisti usano per la prima volta il gas tossico Zyklon B per sterminare i prigionieri. il 3 settembre del 1943 l’ Italia continentale viene invasa dalle truppe alleate, per la prima volta nel corso della guerra. Il generale Giuseppe Castellano plenipotenziario del governo guidato dal maresciallo d’Italia Pietro Badoglio firma a Cassibile l’ armistizio corto ; verrà reso noto l’ 8 settembre con il famoso proclama alla radio. In questo giorno, ma del 1944, Anna Frank e la sua famiglia sono caricati sul treno che li porterà ad Auschwitz , dove arriveranno tre giorni dopo. Nel 1950 Nino Farina su Alfa Romeo 159 (F1) vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d’Italia a Monza. Nel 1976 la sonda Viking 2 atterra a Utopia Planitia, su Marte e scatta le prime foto ravvicinate a colori della superficie del pianeta. Il 3 settembre del 1982 muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Si festeggia oggi:

Sant’ Aigulfo di Lerins, abate; Sant’ Ausano di Milano, vescovo; Santa Basilissa di Nicomedia, vergine e martire; San Crodegango di Seez , vescovo; Santa Febe; San Mac Nisse, vescovo; San Mansueto di Toul, vescovo; San Marino, diacono; San Martiniano di Como, vescovo; San Remaclo, abate e vescovo; San Sandalio di Cordova, martire.

Buon compleanno a:

Ashley Jones (attrice); Natalia Estrada (personaggio televisivo); Irene Papas (attrice)

3 settembre 2018