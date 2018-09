Salve, sono una ragazza di 35 anni e io e mio marito vorremmo avere un bambino, la mia Ginecologa mi ha detto di iniziare a prendere l’acido folico. Il problema è che soffro spesso di gastrite, volevo sapere se posso prenderlo lo stesso l’acido folico o potrebbe peggiorare? E se prendo il maalox essendo un antiacido potrebbe dare problemi con l’acido folico?

Grazie x la risposta!

Elisa, 35 anni

Cara Elisa,

congratulazioni a te e a tuo marito per la scelta importante che avete intrapreso.

L’acido folico è una vitamina molto utile nella formazione del DNA e delle cellule e la sua assunzione fin dal periodo preconcezionale è preziosa ai fini della prevenzione di alcune malformazioni del tubo neurale del feto. Normalmente si assume dall’alimentazione ma l’Istituto Superiore di Sanità ne suggerisce una integrazione prima del concepimento.

L’acido folico non dovrebbe causare bruciori di stomaco, ma visto che soffri di gastrite potresti prendere l’integratore la mattina prima di fare colazione in modo da tamponare gli acidi gastrici, comunque non c’è problema d’interazione con il malox o con il bicarbonato, che sono comunque antiacidi e possono alleviare il fastidio.

Tuttavia, nel tuo caso, ti consigliamo di rivolgerti alla ginecologa e al tuo medico di base, che, conoscendo il tuo disturbo, potranno meglio indirizzarti sulla scelta del miglior integratore da prendere.

Un caro saluto!

4 settembre 2018