Ho avuto un piccolo rapporto e adesso ho delle fitte…

Salve,

domenica ho avuto un piccolo rapporto con il mio ragazzo, durato neanche due minuti. Non ha avuto nessuna perdita, anche perché poi il suo liquido è fuoriuscito in un altro modo. Ieri ovvero 3 settembre ho incominciato ad avere delle piccole perdite di ciclo e stamattina anche ho avuto e tuttora le ho delle perdite rosse di ciclo. Ho mal di pancia, per precisare fitte. Può essere che queste perdite siano il fatto che il ciclo mestruale si è anticipato? Dato che mi sarebbero dovute arrivare il 6 settembre? Premetto che non avevo rapporti da marzo e che le perdite fini ad ora sono proprio piccole.

Desiree, 22 anni

Cara Desiree,

se per “piccolo rapporto” intendi una penetrazione senza eiaculazione difficilmente questa implica un rischio per una gravidanza.

Se il liquido seminale non viene rilasciato all’interno della cavità vaginale non è possibile pensare ad un inizio di gravidanza.

Per un concepimento è necessario che avvenga un rapporto completo inteso come una penetrazione con eiaculazione interna.

Il solo liquido pre-seminale sembrerebbe non essere in grado di fecondare una donna.

In ogni caso, suggeriamo di proteggere i rapporti in dall’inizio per non incorrere in preoccupazioni di questo tipo.

Le fitte che lamenti e le perdite che hai notato potrebbero dipendere da una piccola variazione del ciclo.

Se ci pensi, si tratta solo di pochi giorni di anticipo e questo non costituisce una condizione di cui preoccuparsi.

Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi.

Un caro saluto!

4 settembre 2018