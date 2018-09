Echo & the Bunnymen tornano con un nuovo album e due inediti

Roma – Buone notizie per i fan del post punk britannico,pubblicano infatti il nuovo lavoro “” in uscita il 4 ottobre per

L’album vede la band tornare al loro impareggiabile catalogo per reinterpretare tredici delle loro canzoni più amate come “Strings and things”, insieme a due nuove tracce “The Somnambulist”, che anticiperà l’uscita dell’album, e “How Far?”.

Registrato ai The Dog House Studios con il co-produttore Andy Wright, i Bunnymen hanno selezionato i brani per l’album dal loro imponente archivio di quattro decenni.

Mac ha detto delle nuove versioni: “Non lo sto facendo per nessun altro. Lo sto facendo perché è importante, per me, rendere le canzoni migliori. Devo farlo”.

La band nata a Liverpool nel 1978 incontra il grande pubblico nel 1981 con il secondo lavoro discografico intitolato Heaven Up Here e poi, con Porcupine (1983), consolida il successo incontrando anche il consenso della critica. È così che la band spicca il volo e si guadagna fan in tutto il mondo. Tra i brani da conoscere assolutamente ci sono The Killing Moon che ha suonato, tra l’altro, nelle colonne sonore dei film Donnie Darko, La ragazza della porta accanto, Gia – una donna ogni oltre limite e Un lupo mannaro americano a Londra. Tra le curiosità da sapere, la cover della band di People Are Strange dei Doors ha fatto parte della colonna sonora del film Ragazzi Perduti e il brano “Nocturnal Me” ha fatto parte della quinta puntata della serie Tv Stranger Things.

L’album uscirà nei formati doppio picture disc ad edizione limitata (disponibile esclusiva mente nello store digitale della band https://bunnymen.tmstor. es), un doppio vinile ad edizione limitata, doppio vinile standard e CD.

Il preorder del disco è gia attivo ed è disponibile a questo link: https://bunnymen.lnk.to/ MoonPR

Echo & the Bunnymen sono stati recentemente in viaggio per il tour europeo e hanno suonato in Italia con due concerti; prossimamente verranno annunciate le date del nuovo tour in Europa e Usa.