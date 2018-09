Ho avuto un rapporto non protetto. Sono incinta?…

buongiorno sono francesca, ho 43 anni, vi scrivo per un consiglio. la mia ultima mestruazione è stata il 16 agosto e la precedente ancora il 19 luglio. l ovulazione, riconoscendo i sintomi del mio corpo la produzione di muco cervicale, è avvenuta introno ai giorni 28-30. Già il 31 non ricordo di aver avuto perdite se non molto poche. ho avuto un rapporto domenica mattina (il calcolo fatto con i giorni mi dava ancora giorno fertile) secondo voi posso essere rimasta incinta?

non se possa essere solo suggetsione ma già da domenica mattina ho sentito dei doloretti e fastidi a livelo delle ovaie che continuano anche in questi giorni….potrebbe essere un segno?

da un lato sono serena dall’latro ho paura…tanto che ho pensato in alcuni momenti di ricorrere alla pillola di emergenza…ma ho paura e poi sono passati due giorni, so che il limite massino sono le 72 ore.

Grazie per la disponibilità e per le informazioni

Francesca, 43 anni

Cara Francesca,

un rapporto non protetto nei giorni fertili implica un rischio per un concepimento.

E’ impossibile avere la certezza che ti trovavi nel tuo periodo fertile poiché, nonostante l’osservazione del muco cervicale possa darci indicazioni rispetto alle fasi del ciclo, questa non può essere una risposta definitiva.

E’ importante sapere che variazioni si possono presentare e quindi, avere rapporti non protetti nei giorni in corrispondenza della metà del ciclo espone maggiormente a rischi. Allo stesso tempo non è detto che tale evenienza si verifichi.

Ti suggeriamo di parlarne con il tuo ginecologo e valutare eventualmente insieme allo specialista la possibilità di assumere la pillola dei cinque giorni.

Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi.

Un caro saluto!

4 settembre 2018