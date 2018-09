Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 4 settembre

Il 4 settembre è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 118 giorni alla fine dell’anno.

4 settembre: accadde oggi

Nel 1885 a New York apre il primo locale pubblico chiamato “cafeteria”. Tre anni dopo, nel 1888, George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino.

Nel 1900, in Italia entra in vigore la Convenzione dell’Aia sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce “l’uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi”. Nel 1923, a Lakehurst (New Jersey), il primo dirigibile statunitense compie il suo volo inaugurale.

Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, l’undicesima divisione corazzata britannica libera la città di Anversa in Belgio. Nel 1951, la prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della Conferenza del trattato di pace giapponese.

Nel 1972, il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Monaco. Il suo record di sette ori in un’unica edizione dei Giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d’oro durante le Olimpiadi di Pechino.

Nel 1995, la Quarta conferenza mondiale sulle donne si apre a Pechino con oltre 4.750 delegati provenienti da 181 nazioni. Nel 1997, a Lorain (Ohio), l’ultima Ford Thunderbird esce dalla catena di montaggio. L’anno dopo, nel 1998, viene fondata la società Google.

Buon Compleanno a…

Carmen Consoli (cantautrice italiana), Amadeus (conduttore italiano) e Beyoncé Knowles (cantante statunitense).

Si festeggia oggi:

San Caletrico di Chartres, Santa Candida la Vecchia e Sant’Irmengarda di Suchteln

4 settembre 2018