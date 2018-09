Nuova edizione del Tg Diregiovani

Nelle News: In Thailandia c’è l’UniCornetto, il gelato al gusto di unicorno-Freddie For a Day, il mondo celebra il compleanno di Freddie Mercury-Venezia 75, Natalie Portman pop star eccentrica in Vox Lux-Emis Killa torna live con il “Supereroe Tour”-Falla sulla ISS, foro Soyuz causato da un trapano

In Thailandia c’è l’UniCornetto, il gelato al gusto di unicorno

Che sapore ha un unicorno? A questa domanda ha risposto Wall’s, il corrispettivo dell’Algida in Thailandia, con il lancio dell’UniCornetto. Il gelato sembra uscito direttamente dal mondo della magia. Un involucro glitterato racchiude una crema viola e celeste. Al suo interno si cela un cuore di marmellata che, alla fine di un cono rigorosamente rosa, incontra l’immancabile punta di cioccolato. Il cornetto è disponibile solo in Thailandia, ma non è escluso il suo futuro arrivo in Europa.

Freddie For a Day, il mondo celebra il compleanno di Freddie Mercury

Torna anche quest’anno il “Freddie For a Day”, la giornata per festeggiare il compleanno di Freddie Mercury, che proprio oggi, 5 settembre, avrebbe compiuto 72 anni. Anche gli Hard Rock Cafe del mondo, compresi quelli di Roma, Firenze e Venezia, partecipano alle celebrazioni. Tra i tanti eventi in programma, sarà possibile acquistare gli iconici baffetti alla Freddie al costo di €2, il cui ricavato dalla vendita verrà interamente devoluto all’organizzazione benefica Mercury Phoenix Trust, impegnata nella ricerca contro l’HIV.

Venezia 75, Natalie Portman pop star eccentrica in Vox Lux

Da un proiettile è nata una stella della musica pop. Questa è la storia di Celeste, interpretata da una strabiliante Natalie Portman, raccontata in ‘Vox Lux’ di Brady Corbet, film in Concorso alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola è un melodramma storico ambientato in America tra il 1999 e il 2017. La Celeste dei primi 15 anni è una ragazza acqua e sapone e giudiziosa. La sua vita cambierà drasticamente quando sopravviverà ad una sparatoria nella sua scuola. Ne verrà fuori una nuova Celeste, una donna che conduce lo spettatore nella sua perdita dell’innocenza come metafora delle società odierne.

Emis Killa torna live con il “Supereroe Tour”

Dopo le due anteprime del 12 ottobre a Milano e del 13 ottobre a Roma, andate sold out in poche settimane, Emis Killa, uno degli artisti rap più affermati del panorama musicale italiano, torna live con il nuovo “Supereroe Tour”, in partenza a dicembre. L’artista si esibirà di nuovo a Milano e Roma, per poi incontrare il suo pubblico a Firenze, Bologna e Torino. Il tour sarà l’occasione per presentare ai fan il suo nuovo, attesissimo album, intitolato “Supereroe”, in uscita in autunno.

Falla sulla ISS, foro Soyuz causato da un trapano

Non è stato un micrometeorite ma il trapano di un ingegnere negligente a causare il foro nella Soyuz Ms-09. E’ quanto stabilito dalle indagini preliminari dell’agenzia spaziale russa Roscosmos dopo la perdita di pressione e ossigeno della navetta che aveva messo a rischio l’incolumità degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’agenzia russa non esclude comunque la possibilità che il foro sia frutto di un sabotaggio. La falla è stata prontamente riparata con del nastro dall’equipaggio e fortunatamente non causerà alcun rischio al momento del rientro sulla Terra.

