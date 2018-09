Il tricolore sventola a Cinecittà World con ‘Viva l’Italia’

ROMA – Cinecittà World spicca il volo con ‘Viva l’Italia’, il più grande evento Interforze mai realizzato in un parco divertimenti, che anche quest’anno, con la partecipazione dello Stato Maggiore della Difesa, animerà l’experience park dal venerdì al 16 settembre all’insegna della solidarieta’. Per ogni biglietto speciale legato all’evento, infatti, un euro andrà devoluto a Trenta Ore per la Vita, con testimonial Lorella Cuccarini.

Simulazioni di volo, aerei, volanti e gazzelle insieme a laboratori della scientifica, mezzi militari, auto storiche e unità cinofile, intratterranno il pubblico del parco del Cinema e della Televisione di Roma, permettendo di scoprire il lavoro quotidiano di forze armate e forze dell’ordine e le tecniche utilizzate dai vari corpi in operazioni sul territorio e missioni internazionali.

I fondi raccolti grazie ai biglietti contribuiranno a finanziare i lavori di ristrutturazione di una seconda Casa Famiglia a Pescara gestita dall’Associazione Agbe Onlus (Associazione Genitori Bambini Emopatici). La struttura andrà ad ampliare la capacità ricettiva della Casa Famiglia Trenta Ore per la Vita realizzata nel 2009, rispondendo alla crescente domanda delle famiglie in cura all’Ospedale Santo Spirito di Pescara, nell’ambito del progetto Home che garantisce a bambini oncoematologici e alle loro famiglie accoglienza e sostegno psicologico durante il periodo delle cure.

Sei le aree a tema che ospiteranno le attività previste il 7, 8, 9, 15 e 16 settembre. I visitatori del parco, più che triplicati in due anni, potranno salire su un simulatore di volo delle Frecce Tricolori e sulla cabina di pilotaggio di un caccia Tornado grazie all’Aeronautica Militare, che metterà a disposizione del pubblico anche un’aerostazione mobile ed una base meteo per imparare a leggere i dati necessari ad elaborare le previsioni del tempo. Le atlete della squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica ‘Farfalle’ si esibiranno poi in uno spettacolo ricco di evoluzioni.

Adulti e ragazzi, grazie all’Esercito Italiano, potranno anche cimentarsi nell’arrampicata su parete coadiuvati da un istruttore o in un percorso di military fitness guidati dal personale esperto dell’EI. All’interno dell’Iveco Domino Hdh, nuovo centro mobile informativo a tecnologia green operativo dal 2010 nella Marina Militare, dei monitor Lcd touch screen riprodurranno filmati istituzionali informativi sulle attività del corpo. Attraverso rappresentazioni 3D e con l’ausilio di ologrammi, saranno illustrati ai curiosi modelli di navi, sommergibili e aerei della Marina.

Anche l’Arma dei Carabinieri sarà presente con un’esposizione di auto storiche e moderne – dalle Lotus Evora S all’Alfa Romeo Giulia Super, fino alle moto Guzzi California Touring – ed una mostra sui Carabinieri a Cavallo del IV Reggimento, mentre la Polizia di Stato esporrà la Lamborghini Huracan, le moto Bmw della Polizia Stradale e i veicoli storici più significativi degli ultimi decenni. Presenti anche Moving Lab e Full Back della Polizia Scientifica, oltre alla Jeep Renegade del Reparto Prevenzione Crimine, con a bordo il sistema Mercurio.

Venerdì 7 settembre alle 16 i visitatori potranno assistere all’esibizione dei cinofili, sabato 8 alle 18 alla fanfara a cavallo. Nell’ambito del programma sara’ anche presentata YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato destinata ai ragazzi per il contrasto a bullismo e spaccio di droghe. A piazza della Televisione sara’ poi possibile incontrare il Reparto Militare e le infermiere volontarie della Croce Rossa con mezzi e attrezzature attuali e storiche, oltre al Sovrano Ordine Militare di Malta Corpo Italiano di Soccorso.

“Cinecitta’ World e’ un luogo in cui si costruiscono sogni e le attivita’ che saranno offerte dai vari Corpi nel corso di ‘Viva l’Italia’ fanno parte dell’immaginario e dei sogni dei bambini– dichiara in conferenza stampa l’amministratore delegato di Cinecitta’ World Stefano Cigarini- Con questa manifestazione vogliamo avvicinare il mondo delle forze armate, che ogni giorno fanno un duro lavoro per la nostra sicurezza, esattamente come noi facciamo un duro lavoro per garantire il massimo divertimento nel nostro parco, alle persone, cercando di far capire loro cosa c’e’ dietro e sviluppare una maggiore consapevolezza e conoscenza del lavoro quotidiano dei Corpi”.