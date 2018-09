Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 5 settembre

ROMA – Il 5 settembre è il 248º giorno del calendario gregoriano. Mancano quindi 117 giorni alla fine dell’anno.

5 settembre: i fatti del giorno

Il 5 settembre del 1914 durante la Prima guerra mondiale inizia la Prima battaglia della Marna – a nord-est di Parigi, la 6ª Armata francese, del generale Michel Joseph Maunoury, attacca le forze tedesche che stanno avanzando sulla capitale. Oltre due milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti, in questa significativa vittoria degli Alleati.

In questo giorno del 1923, il governo Mussolini stanzia 500 milioni di lire per la ricostruzione di Messina e Reggio Calabria, semidistrutte dal terremoto del dicembre 1908.

Ventidue anni dopo, nel 1945, Iva Toguri D’Aquino, una nippo-americana sospettata di essere Tokyo Rose, la propagandista radiofonica del tempo di guerra, viene arrestata a Yokohama. Sconterà sei anni in prigione prima di essere perdonata dal presidente statunitense Gerald R. Ford.

In questo giorno del 1972 a Monaco, in Germania, un commando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri nove. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell’ordine finisce in un bagno di sangue. L’episodio diventa tristemente noto come massacro di Monaco.

Il 5 settembre 1982 a Goodwood in Inghilterra Giuseppe Saronni vince il Campionato del mondo di ciclismo su strada davanti a Greg Lemond. Venticinque anni dopo, nel 2007, le sonde Voyager 1 e 2 compiono 30 anni di ininterrotta attività.

Buon compleanno a:

Michael Keaton (attore), Rose McGowan (attrice), Margaret Howell (fashion designer).

Si festeggia:

Santi Aconzio, Nonno, Ercolano e Taurino, martiri, Sant’Alberto di Butrio, abate, San Bertino di Sithiu, abate, San Gleb, martire russo

