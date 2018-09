Salve, due giorni fa ho assunto la pillola Ellaone e dallo stesso giorno (non so se i fatti siano collegati o meno) soffro di un fortissimo mal di testa per cui vorrei prendere dell’ibuprofene, ma non so se possa interagire negativamente sull’effetto della pillola. In rete ho trovato opinioni contrastanti per cui ho deciso di chiedere il vostro parere. Grazie e buona giornata.

da bugiardino non dovrebbero esserci interazioni significative. Considera che il contraccettivo di emergenza viene assorbito rapidamente, con un picco di concentrazione plasmatica di 176 ± 89 ng/ml a circa 1 ora. L’assorbimento può essere ridotto in situazioni in cui il pH gastrico risulti aumentato.

Noi di solito consigliamo sempre, nel momento in cui si assumono farmaci, di confrontarti con il tuo medico di base o il ginecologo di riferimento che conoscendo bene la tua storia anamnestica può suggerirti il farmaco più adatto.

6 settembre 2018