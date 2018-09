143 minuti che racchiudono un’ideologia sbagliata che entra in collisione con l’innocenza delle vittime e con la violazione della libertà. Con il regista britannico si parte per la Norvegia. Un viaggio tanto straziante quanto speranzoso: prima mostra la brutalità dei fatti, poi cattura il processo di recupero di chi quel giorno non ha visto un cielo blu ma un fiume di sangue e di una nazione che ha lottato per la democrazia.

“I giovani devono vincere questo argomento per vivere come vogliono. Non basta la sicurezza nazionale– ha affermato l’autrice del libro– I testimoni (nella realtà e nel film) sono andati a deporre i fatti per sconfiggere Breivik. Questa deve essere la sfida di domani“.