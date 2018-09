Al via le Olimpiadi di Informatica all’Itst Marconi di Campobasso

ROMA – Tutto pronto all’Itst Marconi di Campobasso per le Olimpiadi Italiane di Informatica, l’annuale appuntamento che vedrà gareggiare studenti di tutta Italia per la conquista del titolo di campione.

Da giovedì 13 a sabato 15 settembre, la scuola aprirà le sue porte ai giovani informatici e ai tecnici dell’AICA, l’associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico, che organizza la manifestazione. Gli studenti saranno ospitati nell’aula magna dell’Istituto, riorganizzata per fare spazio alle cento postazioni dotate del sistema operativo Ubuntu.

Pronto anche il logo dell’evento, scelto attraverso un concorso vinto dalla studentessa del Liceo Artistico Manzù Elena. Dopo la cerimonia di apertura, in programma giovedi’ presso la sala auditorium del Centrum Palace Hotel, venerdì partirà la gara vera e propria. A condire il programma dell’evento, anche una passeggiata per il centro di Campobasso, con visita al Castello Monforte, e una Happy Magistralis a cura del prof. Fausto Fasano dell’Università degli studi del Molise.

Tre giorni in cui la cittadina molisana diverrà capitale dell’informatica per i più giovani. Sabato, presso l’aula magna del Convitto Nazionale Mario Pagano, la cerimonia di premiazione che proclamerà il vincitore. L’evento sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà lunedì 10 setttembre presso i locali del Marconi in piazza San Francesco.