Dopo l’arrivo su Netflix di I Kill Giants, esce per Bao una Titan Edition

Roma –il fumetto scritto dae disegnato daha fatto storia e conquistato migliaia di lettori, tanto da essere considerato un “cult” per la, la casa editrice che in Italia ne pubblica le storie ormai dal 2010.Laper festeggiare il successo di questo classico contemporaneo, lancia allora una preziosa edizione cartonata, con una nuova copertina e molti contenuti inediti.

Barbara Thorson fa la quinta elementare, ama il fantasy e i giochi di ruolo, non ha molti amici e ha un segreto. È la custode del martello incantato Coveleski, il distruttore di giganti. Barbara dorme in cantina, perché al primo piano di casa sua si nasconde un orrore tanto terrificante che lei non osa salire quelle scale. È una ragazzina con troppa immaginazione o sa qualcosa che noi ignoriamo?

Joe Kelly tinge la quotidianità di fantastico, regalando al lettore una lunga storia sospesa tra due mondi, sull’orlo di un baratro fatto di dolore e incertezza. Disegnato dallo straordinario talento nippo-spagnolo JM Ken Niimura, I Kill Giants è da anni uno dei romanzi grafici più amati del catalogo BAO.

Questa Titan Edition cartonata è impreziosita dalla nuova copertina che richiama il recente film diretto da Anders Walter. I nuovi contenuti extra, con ampi stralci della sceneggiatura originaria, sono un tributo a questa storia bellissima e toccante.

I Kill Giants – Titan Edition è la versione definitiva di un libro perfetto, da avere assolutamente. Le copie saranno disponibili in libreria e fumetteria a partire dal 20 settembre.