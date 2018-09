Suburra – La serie lede l’immagine di Ostia: è polemica

Prosegue la polemica per Suburra, la serie di Netflix in collaborazione con Rai Fiction ambientata tra Roma e Ostia. Proprio la cittadina costiera rischierebbe un danno d’immagine a causa dei fatti di criminalità narrati nella fiction. E’ quanto denuncia l’associazione OstiamoR, che tramite la voce del suo presidente Italo Mannucci, ha annunciato di aver chiesto l’intervento della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai per “cancellare definitivamente da ogni copione di Rai Fiction la parola ‘Ostia’, in riferimento a fatti di criminalità che possano ledere l’immagine della città e dei suoi cittadini”.

Una richiesta che finirà in tribunale.

L’associazione si è affidata all’avvocato Domenico Stamato per diffidare la produzione di Suburra – La serie.

“E’ stata effettuata ai danni di questa città un’azione lesiva attraverso una rappresentazione “veritiera” (trattandosi di una fiction) che ha descritto una realtà inesistente. Per questo, stiamo studiando gli atti per valutare se sia possibile avviare una causa per diffamazione”.