Venezia 75, ‘Werk Ohne Autor’ di Donnersmarck vince Leoncino d’Oro

I giovani giurati del Leoncino d’oro, in seguito ad un accordo siglato con il Comitato Italiano per l’UNICEF, assegnano inoltre la prestigiosa Segnalazione Cinema For Unicef, riconoscimento istituito presso la Mostra sin dal 1980. Il premio va a What You Gonna Do When The World’s On Fire? di Roberto Minervini, con questa motivazione: “Un mondo in bianco e nero costringe ad affrontare gli sguardi nei volti stremati dall’odio. Immerso in quello che sembra un romanzo distopico, lo spettatore rimane interdetto nell’apprendere che tutto è reale, spaventosamente attuale, e che la lotta per la giustizia e l’uguaglianza continua, oggi come ieri“. Il premio è stato ritirato da Dario Zonta produttore creativo della pellicola.