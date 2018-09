Miss Italia, alla conduzione Facchinetti e Leotta

La Finale sarà condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

In onda in diretta il 17 settembre alle ore 21.10 su La7 dagli Infront Studios, l’evento per la prima volta nella storia del concorso si svolge nella capitale della moda, Milano.

Sarà Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica, a cedere l’ambita corona alla nuova reginetta che avrà il compito di rappresentare la bellezza italiana nel nostro Paese e nel mondo.

Il 16 settembre dalle 20.30 su La7, invece, la conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Di Domenico, presenterà da Jesolo La Semifinale di Miss Italia 2018 dove, tra fine agosto e inizio settembre, sono state scelte le 33 Miss per la finale.